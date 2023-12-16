Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Aralık 2023 08:52
olay yeri personelin direk şubeye bağlı olmali
ilçeleede görev yapan oyi personeli direk şubeye bağlı olmali ataması butub özlük hakları

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