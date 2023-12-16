Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Aralık 2023 10:19
MANAVGAT CEZAEVİ HAKKINDA BİLGİ

Arkadaşlar Manavgat cezaevi hakkında bilgisi olan varmı. Açıldığı günden beri tayin olan yok. Deprem bölgesinden gelenler hariç. Manavgat cezaevinde çalışan veya orayı bilen bir arkadaşım bana yardımcı olursa sevinirim. İki yıldır tayin yazıyorum çıkmıyor belli bir sebebi mi var.

Şimdiden teşekkürler...

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