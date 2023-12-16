Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Aralık 2023 10:55
Seyyanen ödemeye zam gelmeden hususu

Merhaba arkadaşlar, seyyanen ödemeye zam gelecek mi tarzında soru soranlara troll demeyi bırakın artık. Ben kanunu bildiğim içim seyyanene zam geleceğini ilk günden beri söylüyorum fakat ortalıkta o kadar çok bilgi kirliliği var ki insanların kafasını karıştırıyorlar. Binlerce takipçisi olan insanlar bile araştırmadan etmeden olayla ilgili paylaşım yapıyorlar.

Bknz: https://twitter.com/srkntnyldz/status/1735740727726837849?t=v9RmDnXxIuyD7ZnkALekIg&s=19


mıcheal owen
Şube Müdürü
16 Aralık 2023 10:56

Ana başlık düzeltme: Seyyanen ödemeye zam gelmesi hususu.


mıcheal owen
Şube Müdürü
16 Aralık 2023 11:02

Ekleme: Doğrusu bu şekilde

https://twitter.com/okanaydin50/status/1735918113391096314?t=swBbFqLk5uKwfnnztiYqLA&s=19

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