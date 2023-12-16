Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Aralık 2023 11:26
Evllilik iznini istediğim zaman kullanabilir miyim?

nikah ocakta yazın da düğün olursa, evlilik iznini düğünde kullanabilirmiyim?


Ahmet Kaleli
Şef
16 Aralık 2023 11:31

kullanırsın hocam, düğün davetiyesi ile dilekçe yazıyorsun düğünden önce 1 hafta izinli oluyor


ByAstsubay
Aday Memur
16 Aralık 2023 13:33
evet hocam kullanırsın hayırlı olsun
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