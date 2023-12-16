Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


16 Aralık 2023 12:09
İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ev bulamadığı için annesinin evine taşınmış.

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