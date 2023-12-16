Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Aralık 2023 12:35
Hizmet gereği

İlçe emn. amr. tarafından trafik branşlı personel olmama rağmen karakola hizmet gereği sebebi ile atamamı yaptı idare mahkemesine verme niyetim var tekrardan branşım ile ilgili birimde çalışmak için . Sizce mahkeme nasıl bi karar verir. Teşekkürler


uAYur ccc
Memur
16 Aralık 2023 14:04
bence en yakın ilçeye tayin iste. kurum hakkını arayan insanı pek sevmez gibi.eğer senin yerine aldığı adamın trafik branşı varsa kesin kaybedersin zaten.yok ise kazanma ihtimali var

Hssnrdngm
Aday Memur
16 Aralık 2023 14:10

Yerime adam alınmadı trafiğe ayrıca trafikte branşsız ve karakol geçmişi olan adam bile var

uAYur ccc, 35 dk. önce
bence en yakın ilçeye tayin iste. kurum hakkını arayan insanı pek sevmez gibi.eğer senin yerine aldığı adamın trafik branşı varsa kesin kaybedersin zaten.yok ise kazanma ihtimali var

uAYur ccc
Memur
16 Aralık 2023 14:20
şahsi kanaatim sulh yoluyla hallet zaman içinde.yargı yolu tabi hakkın.
Hssnrdngm, 29 dk. önce

Yerime adam alınmadı trafiğe ayrıca trafikte branşsız ve karakol geçmişi olan adam bile var

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