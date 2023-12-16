Hizmet gereği

bence en yakın ilçeye tayin iste. kurum hakkını arayan insanı pek sevmez gibi.eğer senin yerine aldığı adamın trafik branşı varsa kesin kaybedersin zaten.yok ise kazanma ihtimali var

bence en yakın ilçeye tayin iste. kurum hakkını arayan insanı pek sevmez gibi.eğer senin yerine aldığı adamın trafik branşı varsa kesin kaybedersin zaten.yok ise kazanma ihtimali var