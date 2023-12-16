KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


16 Aralık 2023 12:55
16 Aralık itibariyle atama ile ilgili...
kurumlardan istenen herhangi bir talep henüz yok. Aralık ayı için gündemde yok fakat Ocak ayında taleplerin toplanmasi olabilir

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