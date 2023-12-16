KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Aralık 2023 14:00
ADLİ SİCİL KAYDI OLAN BİRİSİYLE OTELDE KALMAK MEMURİYETE ENGEL Mİ?

Merhaba arkadaşlar, bu sorudan usandığınızı biliyorum fakat benim durumum biraz daha farklı. Bundan 2 sene önce eski erkek arkadaşımla 1-2 kere mimli olmayan bir otelde konakladım. Fuhuş adı altında bir baskın kesinlikle olmadı. Bunun haricinde başka konaklamam olmadı. Onun buna devam edip etmediğini bilmiyorum.

Benim adli sicil kaydım temiz, şu ana kadar hiçbir suça karışmadım. Ailemde de böyle bir durum yok. Herhangi bir örgütle bağlantımız yok. Fakat eski erkek arkadaşımın kavga ve yasaklı madde konulu dosyası olabileceğini öğrendim. Aslında kavga konusundan eminim ama maddeden pek emin değilim. Kulaktan dolma bilgiler.. İletişim halinde değiliz. Şimdi de bir bilgim yok fakat düşüncem hapis cezası aldığı yönünde. Uzun lafın kısası adli sicil kaydı temiz değil.

Sizce bu durum benim ilerde memur olmamı etkiler mi? Düz memur olmak istiyorum. Polislik falan da değil. Düşüncelerinizi bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

YSK personel alımı (teknisyen-zabit katibi)Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Aralık KPSS merkezi atamaÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Büro Personeli3001 için çalışmaya değer mi?Merkez Bankası Teknisyen AlımıDışişleri Bakanlığı destek hizmetleriYSK Personeli Buluşma NoktasıElektronik Teknisyenleri Puanları YazalımDevlet Opera ve Balesi

Sözlük

dört halife 3 sen hayırdır sorusu 2 görmeden önce ölmeniz gereken yerler 3 güne bir söz bırak 2 Bugün olanlar 3 zara 3 hay yapacağın işi 3 Kul hakkı yiyen insan 3 chimborazo dağı 1 kartal tibet 1

Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı, stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum seçildiTurizm sektörü 2024 yılında turist sayısında rekor bekliyorKazada yaralanan uzman çavuş, hastanede hayatını kaybettiSeçil Erzan'ın kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyorDoğu Karadeniz için sağanak ve yoğun kar uyarısı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi