Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Aralık 2023 14:04
En düşük işçi maaşı en düşük memur maaşını geçmemeli.

Orman İş sendikası başkanı Settar denen vatandaş 8077 liralık seyyanen artışın işçiye de yapılması gerektiğini söylemiş.

Bu seyyanen artışa rağmen en düşük işçi maaşı hâlâ en düşük memur maaşından yüksektir. Tüm memurlar bu talebe karşı gerekli mücadeleyi yapmalıdır.

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