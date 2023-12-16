Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Aralık 2023 14:11
JANDARMA UZMAN CAVUS TEKNİK

Merhabalar &#128075;

Ben şuan üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi olarak başvuru yaptım üniversitesi bölümüm iki yıllık elektrik teknikerligi.

Fakat mezun olmadığımdan ötürü Asayiş/Komando sınıfına başvuru yapabildim tek. Aynı zamanda meslek lisesinde elektrik bölümünü bitirmiştim. Teşkilata katılmam durumunda universiteyi mecbur dondurmak durumunda kalacağım fakat göreve başlayınca tekrar okumaya devam edeceğim bolumumu bitirinca asayiş/komando sınıfından bakımcı yada tekniker sınıfına geçebilme gibi bir durum varmıdır. Çevremde sorabilecegim kimse olmadığından ötürü mecbur buarafa soru sormak durumunda kaldım...

Anlayışınız için teşekkürler


korcuman
Memur
16 Aralık 2023 14:28
meslek lisesi mezunu olarak yakın geçmişte jandarma alıma çıkmıştı. ona başvuramadın mi
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