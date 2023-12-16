Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Aralık 2023 14:25
Seyyanen zam Aralık ayı itibariyle bitecek mi ???
Arkadaşlar seyyanen zam Aralık ayında bitecek olup, maaşımızdan seyyanen zamı çıkarıp üzerine yüzde 50 eklenecekmiş diye özellikle Twitter'dan bir çok ünlü gazeteci haber paylaşmış. Bunu bi açıklığa kavuşturabilir misiniz

Produss
Daire Başkanı
16 Aralık 2023 14:30

Çok ünlü dediğin gazetecinin kaynağı hürriyet :) kopyala yapıştır gazetecilerden. Konu gayet açık aslında kanunu aç oku.


compton34
16 Aralık 2023 14:30

Bu soruya kufur etmeden cevap vermek cok zor, seni ve senin gibileri Allah'a havale ediyorum.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 Aralık Ayı EnflasyonuMühendislere 7. toplu sözleşmede yeni haklar verilmesine rağmen verilmedi demesinin nedeniAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Kamu Mühendisi Gelişmiş Bir Ülkeye göre 57.420 TL maaş alması gerekiyor. Nasıl mı ?2023 Aralık maaşlarımızı yazalımAsgari ücret yüzde 60 artmalı2024 Ocak Asgari Ücret, Emekli ve Memur Zamları Tahminlerini Alalım14 günlük maaş farkı ne kadar olurÜnvan Değişikliği Hakkında

Sözlük

hay yapacağın işi 3 dönerse senindir 4 kartal tibet 1 Spor salonunda Cuma namazı kılmak 1 Donakalmak 1 sen hayırdır sorusu 2 nezdinde 1 görmeden önce ölmeniz gereken yerler 3 mauna kea 1 dört halife 3

Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı, stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum seçildiTurizm sektörü 2024 yılında turist sayısında rekor bekliyorKazada yaralanan uzman çavuş, hastanede hayatını kaybettiSeçil Erzan'ın kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyorDoğu Karadeniz için sağanak ve yoğun kar uyarısı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi