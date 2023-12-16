Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Aralık 2023 14:50
Engelli Öğretmene il emri ayrıcalığı var mı?

Engelli bir öğretmen tayin istediğinde tercihleri gelmediği takdirde il veya ilçe emrine verilir mi?

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