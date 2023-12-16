Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Aralık 2023 15:16
defterdoldur.com yıllık ve günlük planlar için faydalı bir site

defterdoldur.com sitesinde dersinizin yıllık planda bulunduğunuz haftadaki plan bölümüne hızlı bir şekilde ulaşabilir ve ders defterine yazabilirsiniz, yapay zeka destekli günluk plan olusturabilirsiniz, pdf veya doğrudan yazıcı çıktısı alabilirsiniz.

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