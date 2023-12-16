Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Aralık 2023 16:24
Müdür ve müdür yrd maaş hesaplama robotu hk.

Toplu sözleşmede müdür ve müdür yrd bulunduğu cetvel %20 artırıldı. Memurlar. Net maaş robotu ile mahep maaş robotu farklı sonuçlar çıkarıyor. Hangisi doğru bilemedim. Saygılar

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