Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Aralık 2023 16:43
Sözleşme fesih çok acil

Merhaba,

Hastanede 4b personelim yaşadığım problemler ile disiplin cezası aldım. Maaşım 17 gunluk yatmış, sebebi sözleşme yenilenmiyecek ve onaya gittiğini onaylanmazsa maaş farkını alırsın dediler bu bana çok saçma geldi bakanlığın verdiği taban teşvikler tam yattı maaş eksik. İlgili maddeler dışında fesih edilmez diye biliyorum sendika da kesin bisey yok itiraz ettik kuruma dedi

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