KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Aralık 2023 17:09
TCDD 3224
Raylı sistemler işletmeciliği bölümünden atama sayısı hakkında bilgisi yada duyum alan varsa paylaşım yapabilir

yeşilrussel
Aday Memur
16 Aralık 2023 17:57

tren teşkil işçiliğine başvurmadın mı


Rsitti
16 Aralık 2023 18:12
Ben memurluk istiyorum ama onada başvuru yaptım
Toplam 2 mesaj

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