Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Aralık 2023 18:37
Şeker Hastalığı ve Özür Tayini

Ben şeker hastasıyım arkadaşlar. Sadece Şeker hastalığından özür tayini olmuyor diye biliyorum. Fakat öğretmenlik yaptığım ilçedeki hastanede endokrin veya dahiliye bölümü yok. Şeker hastalarının belli aralıklarla bu bölümlere kontrole gitmesi gerekiyor. Acaba çalıştığım ilçedeki hastanede bu bölümler olmadığı için özür tayini isteyebilirmiyim?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Aralık 2023 18:43

İlçe değil, il dikkate alınır.


Dalaras
Şube Müdürü
16 Aralık 2023 18:44

İşte il merkeze tayin olabilirmiyim o zaman?

Evlenmek Gerek, 2 saat önce

İlçe değil, il dikkate alınır.


Sairvesair
Aday Memur
16 Aralık 2023 20:13
İl içi yaparsınız ocak ayında tip 1 diyabete verirler diye biliyorum
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