KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Aralık 2023 19:37
81 puan ile merkezi atama

81 puanım var ve büyükşehir istemiyorum ama önceki merkezi alımlara oranla büyükşehirler mi yüksek kapatır kırsal mı?Bilenler var mı?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
16 Aralık 2023 19:39

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