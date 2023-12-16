KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Aralık 2023 20:00
tcdd makinist kursu istihdam garantili

TCDD iskurdan makinist alicak bölümler gayet normal kursu bitirenede garantili istihdam sağlıyor

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