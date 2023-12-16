Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Aralık 2023 20:02
taban teşvik

önlisans sağlık teknikerine ortalama ne kadar taban ve teşvik yatıyor ve üniversite hastanesi ne kadar farklı bu ödemeler konusunda

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