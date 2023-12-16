Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


16 Aralık 2023 20:13
Kredi gecikmesi

arkadaşlar benim maaş aldığım bankaya kredi borcum 2 ay gecikmede ek dersim bu maaş hesabıma yatıyor banka gecikmiş kredime mahsuben ek dersimin tamamını çekebilir mi


tolga6725
Aday Memur
16 Aralık 2023 20:15

Beni yanlış anlamayın geçen yılın aralık ayından beri hastayım bir türlü iyilesemedim tedavime çok p


tolga6725
Aday Memur
16 Aralık 2023 20:16

para harcamak zorunda kaldım

Toplam 2 mesaj

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