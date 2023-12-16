Yeniden Atama

Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


16 Aralık 2023 20:43
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Merhabalar, hali hazırda bir kurumda kadrolu olarak çalışıyorum. Başka bir kurumdan mülakat sonucu bekliyorum. Olası kazanma durumunda nasıl bir yol izlemeliyim? Kurumun izin vermeme durumu var mı, istifa ederek gidebilir miyim bekleme süresi var mı yardımcı olursanız sevinirim

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