Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Aralık 2023 20:59
ANTALYA İLÇELERİ
Arkadaşlar tayinimin Antalya olması durumunda Denizden uzak Elmalı, Akseki gibi ilçeleri yazmayı düşünüyorum. Bu tarz deniz kenarı olmayan ilçelere gitmek kolay mıdır yoksa zormudur.

Alemdarali
Daire Başkanı
16 Aralık 2023 21:19
Bende Finike kumluca demre düşünüyorum çıkarsa Antalya'daki genel olarak ilçelere gitmek merkezdemi kalmak kolay ve istedigin 3 ilçeden birine veriliyomu
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