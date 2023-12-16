Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


16 Aralık 2023 21:30
Manas Ün.'nde akademisyen maaşları

Mrb. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'nde ya da genel olarak Kırgızistan'da akademisyen maaşları hakkında bilgisi olan var mı? 600 sayfalık yönetmeliklerini inceledim, ücret miktarını bulamadım.

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