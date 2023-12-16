KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Aralık 2023 22:02
Ticaret bakanlığı iibf fakültelerinden mezun olma şartı

Ticaret bakanlığı tek tek iibf bölümlerini mi sayar alıma çıktığında? Yoksa iibf fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olan da başvurabilir mi

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.mülakata kabanla girilir mi ?Üniversitede sözleşmeli personel olmak ve maaşı?Lisans felsefe mezunuyum bir sorum var bakar mısınızMimar arkadaslara soru:1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunKültür Turizm 235 Kişilik AlımYıllık İzin KİT maaşları

Sözlük

Sizi rahatsız etmeye geldim 1 dört halife 3 see 1 Güzel kaybetik 2 hay yapacağın işi 3 family guy 1 sarma yemeği 1 istanbul depremi sonrası kaçış planları 3 balina filmi 1 Turşu Kavurma 1

Son Haberler

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Etiyopya'dan Onur MadalyasıBakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağızBakan Koca duyurdu: Üç aşıyı Türkiye'de üreteceğizÇanakkale'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 10 yaralıYenişehirlioğlu'ndan TSK'yı hedef alan DEM Parti milletvekillerine tepki

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi