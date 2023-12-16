Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Aralık 2023 22:22
Emekli yaşı yükseliyor

Bakan Ali Yerlikaya meclisteki açıklamasında personellerin emekli yaşını yükseleceğini söyledi

Emeklilikte yaş yükselsin diyenlere hayırlı olsun


Ferhatsrn
Aday Memur
16 Aralık 2023 22:28
bu kararı alacakları belliydi . Polise reform bekleyen dinazorlar gözünüz aydın mezarda emekli olursunuz ..

cengaver34
Şef
16 Aralık 2023 22:32

millet emekli olmaya korktuğundan emekli olamayacaklarından dolayı yaş haddini uzatıp meslekte ölmeleri beklenip şehid maaşı bağlanacak ama yine çalışan faydalanamayacak, bunada şükür arkada kalanlar bir nebze olsun rahat edecekler, çalışırken kıymet yok ölünce değerlisin,


cengaver34
Şef
16 Aralık 2023 22:35

çalışırken cefa çektiler, emekli maaşlarını düzenleyip iyi bir emeklilk geçirsin diye düşünen yok


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
16 Aralık 2023 22:46
ben artık 55 e razı oldum beni etkilemesin bu yükseltmeleri:)

Redwhit
Aday Memur
16 Aralık 2023 22:58
haber linki ?

omresl
Şube Müdürü
16 Aralık 2023 23:38
Ne oldu bu dayılarin yıllardır 3600 u dillerinden düşürmedikleri. Şimdi sıra geldi yaş yükseltmeye. Bence 50 olmalı

SonOsmanlılar
Aday Memur
16 Aralık 2023 23:39
mecliste bütçe görüşmeleri toplantısınında Kocaeli milletvekili sordu Sayın Yerlikaya da anlattı evet böyle bir çalışmamız var diye.
Redwhit, 49 dk. önce
haber linki ?

Güneyli55
Aday Memur
16 Aralık 2023 23:44

Kesinlikle istemiyoruz.

Toplam 8 mesaj

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