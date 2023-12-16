Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Aralık 2023 22:24
ilişik kesmeden yer değişikliği
şark hizmeti çıkıp da ilişik kesmeyip seneye kalan dilekçe ile başka bir şark iline yer değişikliği isteyebilir mi?

İbrhm001
Aday Memur
16 Aralık 2023 23:10

Ben bu teşkilatta şu olmaz diye birşey görmedim yeterki adamını bul herşey meşru oluyor

Toplam 1 mesaj

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