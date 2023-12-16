Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Aralık 2023 22:57
3+1 sistem Aday memurluk

Merhaba 3+1 sistemde 3 yılı doldurduktan sonra aday memur olduğumuz da Temel Hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimi verilecek mi ? bu sınavları her bakanlık kendisi mi yapıyor

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