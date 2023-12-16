Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Aralık 2023 23:37
Açık lise sınavında cezaevi görevi.

3 oturum görev cezaevine çıkmış. Daha önce görev alanlar bilgi verebilir mi nasıl oluyor? Sizce onaylamalı mıyım?

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