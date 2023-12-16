Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Aralık 2023 23:50
Emeklilik yaşımın yüksetilmesini istemiyorum.

20 yıl çalış emekli oldan 52 oradan 55 oldu buna bile üzülürken şimdi yeni bir yaş.


Brse
Aday Memur
17 Aralık 2023 00:02

Devrem 55 çok erkendi ... 85 yaş haddi olmalı .en uygunu


milenyumpolice
Daire Başkanı
17 Aralık 2023 00:04
yaaa geldiniz mi dediğimize. biz askerlik borçlanması için yıllardır mücadele ederken, gelin sizde yıpranma payı emeklilik yaşı için mücadele edin dediğimizde dalga geçin yapamazlar deyip mücadele etmezseniz böyle 58/60 yaş yapacakkar bunlar dediğimizde dalga geçenleri görelim şimdi.Belki şşmdi yumurta kıça dayanınca Twitter e gelirler
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