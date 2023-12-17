Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Aralık 2023 00:13
Başöğretmene haksızlık yapılıyor

Emekli olunca başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik tazminatları neden kesiliyor.Yetkli sendikaya ve hükümete sesleniyorum.Diğer mesleklerde ünvanına göre emekli olunca tazminatları aynen devam ediyor.Gücünüz öğretmenlere mi yetiyor büyük haksızlık var.


Ekim_izmir
Memur
17 Aralık 2023 00:49

Katılıyorum bu çok büyük adaletsizlik var. Diğer bütün kariyer mesleklerinde hangi ünvandan emekli olunursa ona göre emekli maaşı bağlanıyor. Sendikaların bu konuda acil girişimde bulunmaları gerekir. Öğretmenlerin çoğu bu nedenle emekli olamıyorlar.


atahoca
Genel Müdür
17 Aralık 2023 01:15

Yıllarca gasbedilmiş bir hak. İlk sınavda stajyerlik ve askerlik başvuru için seneden sayılmadı. Sonra sınav açmadılar. Kaç yıllık başöğretmen olacakken... Her neyse... Dicle kıyısındaki koyun hakkını alır.

Konu hakkındaki tartışmalara girmedim.

Bu arada emekli maaşlarında ölüm gösterildi. İnsanlar sıtmaya razı olsunlar diye. Bir memur emekli olduğunda en azından ilk derece memurlar kadar maaş almalı.

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