Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 00:56
Yeşil pasaport

Emekli olduktan sonra memuriyetten men edildim yeşil pasaport alabilir miyim

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