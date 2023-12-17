Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Aralık 2023 00:58
İller arası tayin yaşlı bakım ünvanı

Iller arası tayin de yaşlı bakım bölümü evde bakım lâ ortak kadro mu açılıyor artık bilgisi olan varmı son yıllarda yaşlı bakım iller arasında kadro açmamış

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