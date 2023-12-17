Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


17 Aralık 2023 03:05
Toki sonuçları hakkında

Merhaba

Konuya hakim kişiler vardır diye danışmak istedim.

İstanbul Tuzla ilçesi için asil olarak hak kazandım. 2-3 gündür Tuzla için çekilişlerin yapıldığını görüyorum ama E-devlet üzerinden giriş yaptığımda kura sonucuna ulaşamıyorum. Yanlış yaptığım bir şey mi var? Asil olarak benimde 2+1 veya 3+1 sonucumun çıkması gerekmiyor muydu?

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