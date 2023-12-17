Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2023 03:59
Eş tayini

Bir yıllık sözleşmeli infaz koruma memuruyum evlenmeyi düşünüyorum evlenince eşimin yanına gidebilir miyim oda yeni atandı bir yıllık sağlıkçı eş tayini yazdigimda direk gidebiliyor muyum yoksa o mu yanıma gelebiliyor bilgilendirirseni sevinirim teşekkürler..

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