Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2023 04:16
Üni de Sözleşmeli Personel İçin Sağlık Raporu Sorunu

Merhabalar,

Geçen hafta bir üniversite için yaptığım başvuru da büro personeli için sıralamaya Asil'den girdim. Şuan Nihai sonuçlar için beklemedeyiz. 2019 da psikiyatri girişim var e nabızda sağlık raporu alırken karşıma çıkar mı? Problem yaşar mıyım?

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