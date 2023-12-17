Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


17 Aralık 2023 05:15
SORU

Arkadaşlar Doktor Öğretim Üyelerinin yeniden atanması/sözleşme şartları her geçen zaman daha da zorlaştırılıyor. Önce Doçentlik kriterlerinin değişmesiyle darbe yiyen bu sözleşmeli akademisyenler akabinde sözleşmelerin yeniden düzenlenmesiyle artık motivasyonlarını kaybedecek aşamaya geldi. Bazı üniversitelerde 1 bazılarında 2 yıla düşürülen sözleşme sürelerinde abartılı yayın puanları isteniyor. Durum böyle olunca sözleşme iptali vakalarını çok duymaya başlayacağız. Doktor Öğretim üyeleri işlerinden olacaklar. Peki dava süreçleri sizce nasıl işleyecek. Neticeler nasıl olacak. Sözleşme yenilememe davalarından lehte kararlar çıkar mı? Cidden bunları düşünüyor olmak öyle trajik ki? Çalışma motivasyonumuzu heyecanımızı mahvettiler. Durmadan tacizlerle artık yaptığımız işten nefret etmeye başladık. Kendimizi şirket çalışanı gibi hissediyoruz.

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