Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 09:28
Polis Emeklilik

Çok zor şartlarda, bayram haftasonu, gece demeden mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Polisin emeklilik yaşını yükseltmek, yükseltilmesini istemek bu teşkilata ve teşkilatta görev yapan personel ve ailelerine yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Bu vicdani, akli olmayan talepler hiçbir şekilde dikkate alınmadan Polisin emeklilik yaşı düşürülmelidir.

Polis likte sirkülasyonu sağlamak teşkilatı daha dinamik hale getireceğini idrak edemiyorlarmı?


mertkorkmazhemdehic
Aday Memur
17 Aralık 2023 09:34

Buradan tüm devre gruplarına sesleniyorum. Dilsiz şeytan olmayın. Başta Cimer olmak üzere İSTEK-ÖNERİ şeklinde emeklilik yaşının düşürülmesi için yazılarınızı gönderin.

Haksızlık karşısında susan bu zulme ortaktır.


mertkorkmazhemdehic
Aday Memur
17 Aralık 2023 10:47

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