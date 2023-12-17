KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 09:43
31.dönem kontenjan artar mı ?

31.dönem için 10 binlik alım geldi bu kontejan artar mı çünkü 30.dönem de 10 binlik kontejan açıldı alım 6 bin küsur kişi ile kapattı

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