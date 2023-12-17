Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 10:12
EMEKLİLİK YAŞI 60 OLUYOR
Çok yerinde bi karar olur. Zaten çalışma şartlarımız oldukça hafifledi, terör olayları önceki içişleri bakanımız Sn. Süleyman SOYLU sayesinde bitme noktasına geldi, eskisi kadar asayiş sorunu da yok, zaten kimi 40 yaşında kimi 55 yaşında emekli oluyordu, bu haksızlığın ortadan kaldırılması adına 60 yaşında emekliliği destekliyorum. Ortalama yaşam ve yaşam kalitesi de son yıllarda epeyce arttı. Bunun emekliliğe etki etmesi gerekiyordu tabi. Hakkımızda hayırlısı olsun, 2002 öncesi hükümetlerin boyacı küpüne cevirdiği emeklilik sistemi zaten işlerliğini kaybetmişti, son derece doğru bi karar olarak yorumluyorum.

Yolgezen0660
Aday Memur
17 Aralık 2023 10:20
yanlış karar, polis için düzelen bişey yok!!!

diplamat
Şef
17 Aralık 2023 10:23

Yaş 60 olunca son 5 yıl tayin görmeme durumu 55 yaşında başlayacak.Biraz daha çalışalım diyen 50-51-52-53-54 yaşındaki şarktan yırttım diyen abilerim valizlerinizi hazırlayın istediğiniz fazla çalışmayı şarkta yapacaksınız.


sükürcüdayi
Aday Memur
17 Aralık 2023 10:31

Emekliliği cepte olan bir memur olarak sonuna kadar karşıyım 55 bile fazla


FCoksen1974
Şef
17 Aralık 2023 10:33

Şu anda öyle bir şey yok uydurmayin daha karar Yok öyle bir şey


vanegm
Şef
17 Aralık 2023 10:40

Öyle bir duyumu nereden aldınız. Aslında emekli maaşları çok düşük konuma geldi. Daha bu seyyanen zam gelmeden önce emekli olduğumuzda. En düşük memurun maaşını alıyorduk. Şimdi maaş bildiğin yarı yarıya azalıyor.

Şu anki ekonomik koşulları biliyorsunuz. İkramiye ile ev dahi alınmıyor. 15-16 bin maaşla geçinilmez.


Atilla007
Aday Memur
17 Aralık 2023 10:46
Trol lan bu algı yaratıyor. Polis bile değil. Kral Sen polissen ben bu mesleği bırakıyorum. Bu kadar iddialıyım.

Asteroskoni
Memur
17 Aralık 2023 10:49

Dayılar gözünüz aydın, emekliliği toprakta görürsünüz artık. &#128517;

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaEmekli yaşı yükseliyorEn düşük maaş polisteMazeret DilekcesiOcak Ayında ReformAli Koç un Polislerin Maç görevlerindeki Emek Hakkına istinadennyaptığı açıklamalar hakkında ne düşüPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verolay yeri personelin direk şubeye bağlı olmali

Sözlük

see 1 güne bir söz bırak 1 örgü ipi 1 Özlemek ile ölmek arasındaki fark 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 Teke zortlatması 1 iş sağlığı güvenliği 1 İçinden geleni söyle 3 güneş aktivitesi 1 Donakalmak 1

Son Haberler

İsrail ordusunun Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldürüldüFenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!Türkiye, 19 tarım ürününün üretiminde dünyada ilk 4'te yer alıyorMilyonlarca Gazzeliye 4 seçenekli tehcirİstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi