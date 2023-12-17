EMEKLİLİK YAŞI 60 OLUYOR

Çok yerinde bi karar olur. Zaten çalışma şartlarımız oldukça hafifledi, terör olayları önceki içişleri bakanımız Sn. Süleyman SOYLU sayesinde bitme noktasına geldi, eskisi kadar asayiş sorunu da yok, zaten kimi 40 yaşında kimi 55 yaşında emekli oluyordu, bu haksızlığın ortadan kaldırılması adına 60 yaşında emekliliği destekliyorum. Ortalama yaşam ve yaşam kalitesi de son yıllarda epeyce arttı. Bunun emekliliğe etki etmesi gerekiyordu tabi. Hakkımızda hayırlısı olsun, 2002 öncesi hükümetlerin boyacı küpüne cevirdiği emeklilik sistemi zaten işlerliğini kaybetmişti, son derece doğru bi karar olarak yorumluyorum.

Çok yerinde bi karar olur. Zaten çalışma şartlarımız oldukça hafifledi, terör olayları önceki içişleri bakanımız Sn. Süleyman SOYLU sayesinde bitme noktasına geldi, eskisi kadar asayiş sorunu da yok, zaten kimi 40 yaşında kimi 55 yaşında emekli oluyordu, bu haksızlığın ortadan kaldırılması adına 60 yaşında emekliliği destekliyorum. Ortalama yaşam ve yaşam kalitesi de son yıllarda epeyce arttı. Bunun emekliliğe etki etmesi gerekiyordu tabi. Hakkımızda hayırlısı olsun, 2002 öncesi hükümetlerin boyacı küpüne cevirdiği emeklilik sistemi zaten işlerliğini kaybetmişti, son derece doğru bi karar olarak yorumluyorum.