Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Aralık 2023 10:41
seyyanen zamma enflasyon farkı gelmeyecek
8.000 lira seyyanen zamma sadece yüzde 15 zam gelecek dolayısıyla maaslarimiz yüzde 10 kayıp olacak...toplamda yüzde 50 değil yüzde 40 zam gelecek maaşlara

kozmiktarihci
Şube Müdürü
17 Aralık 2023 10:56

Bakan ve herkes 22000 33000 olacak diyor senin gibi .......hala bir bitmediniz. Ek gösterge nedir nasıl zamlanır bir b... bilmiyorsun bari yazma

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