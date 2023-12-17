Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Aralık 2023 11:45
Hizmet birleştirme

Merhaba atanmadan önce bir hafta ücretli öğretmenlik birkaç ay da iyepte öğretmenlik yaptım. Bunlara hizmet birleştirme yapılabilir mi puan gelir mi bunlardan?


penac
Şube Müdürü
17 Aralık 2023 13:54

Öğretmenlik yaptığınız için gelir.

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