Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Aralık 2023 11:45
Ücretli öğretmenlik ve İYEP, hizmet birleştirmeye ve hizmet puanına dahil edilebilir mi?

Merhaba atanmadan önce bir hafta ücretli öğretmenlik birkaç ay da iyepte öğretmenlik yaptım. Bunlara hizmet birleştirme yapılabilir mi puan gelir mi bunlardan?


penac
Şube Müdürü
17 Aralık 2023 13:54

Öğretmenlik yaptığınız için gelir.

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