Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Aralık 2023 11:47
5 yılını dolduran tüm öğretmenlere "Uzmanlık" hakkı verilmeli

Meslekte 5 yılını dolduran tüm öğretmenlere Uzmanlık hakkı tanınmalıdır.


Velocıraptor
Genel Müdür
17 Aralık 2023 11:53

20 yılı doldurduk. ondan önce kıl payı 1. uzmanlık sınavını kaçırdık ve 16 yıl boş beleş bekledik ya bize başöğretmenlik ?


Prettyhatun
Şef
17 Aralık 2023 12:00

5 yılını dolduran uzman olacak ise 10 yılını dolduran başöğretmen olmalı, uzmanlıkta geçirelen süre dikkate alınmamalı aksi taktirde 5. Yılında uzman olanla 10. Yılında uzman olan ben 1 yıl arayla başöğretmen oluruz ve bu haksızlık bence, 5 yılını dolduran uzman 10 yılını dolduran başöğretmen olmalı

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Performans Teşvik Sistemi öneriyorum (puan olayı değil)Şeker Hastalığı ve Özür TayiniDYK'de rehberlik öğretmenlerine ek ders ücreti ödemesine dair bakanlık yazısıSettar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalıNorm fazlası olarak atandım ama ilişiğim kesilmiyorNeyi bekliyoruz hocam?Depremze öğretmenlere Ocak ayında tayin hakkı verilmelidir!Açık lise sınavında cezaevi görevi.Döner sermayede kültür dersi öğretmeni çalışabilir mi?Yargı kararı Sağlık durumu nedeniyle atanma bilgi talebi

Sözlük

see 1 görmeden önce ölmeniz gereken yerler 1 güç istenci 1 Sizi rahatsız etmeye geldim 1 Donakalmak 1 istanbul depremi sonrası kaçış planları 3 hay yapacağın işi 2 Özlemek ile ölmek arasındaki fark 3 hayırlı cumalar mesajı 6 harekete geçmek 1

Son Haberler

Memurlar, Ocak 2024 artışından yararlanmak için ne zaman emekli olmalı?Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldüEski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gürkaynak, vefat ettiŞanlıurfa'da üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybettiHablemitoğlu'nun 21 yıl önce katledilmesine ilişkin dava sürüyor

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi