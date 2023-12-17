Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 12:01
2024 Genel Atama
2024 yılı genel atama işlemleri 15 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan genelge ile şark illerinde resmen başladı. 2024 yılı atama işlemlerine ilişkin yorumların tek başlık altında yapılması birçok meslektaşa fayda sağlayacaktır. Şarkta bulunan personelin ipka talepleri toplanmaya başlandı. Mevcut durumda batıya çok dönüş olmayacak gibi.

Alemdarali
Daire Başkanı
17 Aralık 2023 13:47
15 Aralık genelge mi geldi devrem
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaEmekli yaşı yükseliyorEn düşük maaş polisteMazeret DilekcesiOcak Ayında ReformAli Koç un Polislerin Maç görevlerindeki Emek Hakkına istinadennyaptığı açıklamalar hakkında ne düşüEMEKLİLİK YAŞI 60 OLUYORolay yeri personelin direk şubeye bağlı olmali

Sözlük

hayırlı cumalar mesajı 6 Özlemek ile ölmek arasındaki fark 3 İçinden geleni söyle 4 çay bardağı 1 güneş aktivitesi 1 Brendan Fraser 2 The Continental:From the World of John Wick 2 istanbul depremi sonrası kaçış planları 3 şarkılarda kendini bulmak 3 balina filmi 1

Son Haberler

Memurlar, Ocak 2024 artışından yararlanmak için ne zaman emekli olmalı?Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldüEski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gürkaynak, vefat ettiŞanlıurfa'da üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybettiHablemitoğlu'nun 21 yıl önce katledilmesine ilişkin dava sürüyor

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi