Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Aralık 2023 12:05
Aile ve sos. hiz. Bak. Atamasında Güvenlik soruşturması olumlu çıkarmı?

Merhaba arkadaşlar

ASHB yedek listeden destek personeli olarak atandım. Evraklarımı da geçen hafta teslim ettim. Ancak aklıma takılan bir soru var. Bundan 7 yıl önce eşimle ailevi bir kavgadan dolayı şikayrtçi olduk birbirimizden basit yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Suanda edevletimde bu dava görünmüyor ama araştırmada çıkarsa bundan dolayı güvenlik soruşturması olumsuz çıkarmı acaba? Biraz araştırdım ama konuyla ilgili net bir bilgi bulamadım. Yardımcı olur musunuz lütfen.

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