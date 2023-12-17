Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Aralık 2023 12:44
Emeklilik yaşı 60 oluyormuş.
çalışma başlamış hadi hepimize hayırlı olsun

srcnomr51
Memur
17 Aralık 2023 13:26
60 azmış 80 iyi olurdu ellerinden gelse mahşerde emniyet tedbiri aldıracaklar

2834 giresun
Aday Memur
17 Aralık 2023 13:49

Yahu bu emekli emniyet müdürünün sunduğu tasarı polislerin isteğe bağlı 60 yaşına kadar çalışabilmesi internet üzerinde haberlerde de geçiyor daha neyin ne olduğunu bilmeden içimiz kararıyor. Zorunlu 60 yaşına kadar çalışır mı polis .Bu kadar kalabalık bir ihtiyar yığınını polislik mesleğinde nerde çalıştıracaksın aklınız alıyor mu bunu sizin. Etrafınızdaki 60 yaşındaki adamlara bakın karakolda mı trafikte mi asayişte mi korumadamı çalıştıracaksın 100 değil belkide o yıllarda 100 bin kişiyi bulacak bu ihtiyar insanları.


Muro24246666
Aday Memur
17 Aralık 2023 13:51
İşiniz gücünüz yok atmışsınız kendinizi iyi yere yalakalar, torpilli işe yaramazlar ,sonrada gelip burda boş boş muhabbet açıyorsunuz

Alemdarali
Daire Başkanı
17 Aralık 2023 14:02
paralıyı 50ye yada 20 25 yıla çeksin isteyen ölene kadar çalışabilir
Toplam 4 mesaj

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