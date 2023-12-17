sozlesmeli zabit katipleri

30 eylul 2023 te sozlesmeluzabit katipligini asil olarak kazandim.Hala goreve baslamak icin cagrilmadim. Bu konuda bilgisi olan var mi? ya da goreve baslayan arkadas var mi? bilgi verirseniz cok tesekkur ederim.

30 eylul 2023 te sozlesmeluzabit katipligini asil olarak kazandim.Hala goreve baslamak icin cagrilmadim. Bu konuda bilgisi olan var mi? ya da goreve baslayan arkadas var mi? bilgi verirseniz cok tesekkur ederim.