Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Aralık 2023 13:28
sozlesmeli zabit katipleri
30 eylul 2023 te sozlesmeluzabit katipligini asil olarak kazandim.Hala goreve baslamak icin cagrilmadim. Bu konuda bilgisi olan var mi? ya da goreve baslayan arkadas var mi? bilgi verirseniz cok tesekkur ederim.

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