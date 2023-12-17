Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Aralık 2023 14:14
Dhmi' den Botaş'a geçiş

Hali hazırda Devlet hava meydanlarında doğudaki bir limanda mühendis olarak çalışıyorum. 2. ayım dolmak üzere. İş ortamım huzursuz ve iş tatminim oldukça düşük seviyede. Çoğu zaman iş ikinci planda kalıyor insanlardan ötürü.

Botaş'a geçmek istiyorum. Daha çok mesleğime odaklanacağım bir işim olmasını istiyorum.

Meslektaşlarımın görüşlerini merak ediyorum. Neler söylersiniz?


cesxa
Memur
17 Aralık 2023 14:53

Hangi il için başvurdun


birtutamumut
Şef
17 Aralık 2023 15:13

Botaş devlete aitse geçemezsin. 3 yıl yasağın var


Rastln
17 Aralık 2023 15:14

Huzursuzluk konusunu detay olmasa da açabilir misiniz biraz

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