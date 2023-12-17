Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


17 Aralık 2023 14:39
Borç

Kredi kartı tavan yaptı.....işsizim hala..

Zekatını filtresini atabilecek varmı forumdaşlar!

İş bankası

İBAN: TR 05 0006 4000 0015 0200 6762 33

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